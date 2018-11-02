Полиция Саратова поймала 12 водителей, перевозящих детей без специальных кресел

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-02T13:40:58+03:00

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В Саратове завершилось профилактическое мероприятие «ребенок — главный пассажир!».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, акция проходила с 29 по 31 октября.

В полиции отметили, что было выявлено 12 случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств. Тем не менее большинство водителей соблюдают требования безопасности юных пассажиров.