Полиция Саратова поймала 12 водителей, перевозящих детей без специальных кресел
Подведены итоги акции «Ребенок — главный пассажир!»
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В Саратове завершилось профилактическое мероприятие «ребенок — главный пассажир!».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, акция проходила с 29 по 31 октября.
В полиции отметили, что было выявлено 12 случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств. Тем не менее большинство водителей соблюдают требования безопасности юных пассажиров.