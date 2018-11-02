Закрыто кафе автосуши «Саюри» на улице Энтузиастов
У клиентов обнаружена острая кишечная инфекция
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В Саратове закрыли кафе-суши «Саюри» на улице Энтузиастов, 28.
как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проводят там эпидемиологическое расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции среди посетителей.
Для экспертизы были взяты пробы питьевой воды, сырья и анализы у сотрудников.
На время расследования деятельность кафе автосуши «Саюри» приостановлена.
Напомним, летом было закрыто кафе-суши «Саюри» на улице Чапаева.