2018-11-02T13:26:42+03:00
Общество

Закрыто кафе автосуши «Саюри» на улице Энтузиастов

У клиентов обнаружена острая кишечная инфекция
Екатерина Семенова
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В Саратове закрыли кафе-суши «Саюри» на улице Энтузиастов, 28.

как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проводят там эпидемиологическое расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции среди посетителей.

Для экспертизы были взяты пробы питьевой воды, сырья и анализы у сотрудников.

На время расследования деятельность кафе автосуши «Саюри» приостановлена.

Напомним, летом было закрыто кафе-суши «Саюри» на улице Чапаева.

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