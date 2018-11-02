Руководителем Фонда капремонта Саратовской области может стать Вера Прохорова

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-02T13:14:56+03:00

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Стал известен основной кандидат на пост генерального директора Фонда капремонта Саратовской области.

Им стала Вера Прохорова, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя Фонда.

Кандидата рекомендовала к назначению отборочная комиссия по итогам собеседований со всеми претендентами.

Напомним, 18 сентября предыдущий руководитель Фонда Андрей Семенов уволился.

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