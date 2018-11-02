2018-11-02T14:06:41+03:00
Происшествия

Саратовцы обсуждают видео иномарки на встречке в тумане

Мчащий во встречном потоке Renault Sandero сняли на мобильник
Тимур Гадеев
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Саратов: по встречке на трассе в тумане.

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Сегодня утром пользователи соцсети ВК, в группе «Саратов онлайн» выложили видеоролик, в котором водитель Renault Sandero несмотря на туман и гололед ехал сквозь встречный поток машин на Усть-Курдюмской трассе.

- Я его видел тоже!!!!! Сигналил ему! От Усть-Курдюма он ехал! Я как раз на мост выехал и это чудо перед машиной вылезло, — рассказал пользователь соцсети под ником "Вован Любченко".

Пользователи соцсети активно обсуждают видеоролик и призывают саратовцев, по возможности, выложить в интернет номера машины нарушителя или сообщить их в ГИБДД.

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