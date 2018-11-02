В Балакове у женщины украли мобильник и сняли с него деньги

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-02T13:17:07+03:00

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В Балакове полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона и похищении денег со счета, привязанного к нему.

- Согласно заявлению потерпевшей, на днях в одном из кафе у нее тайно похитили iPhone. Позже с банковского счета, который привязан к гаджету, сняли 4,39 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе поисков был задержан 23-летний ранее судимый подозреваемый, телефон изъят, даны признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.