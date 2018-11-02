2018-11-02T13:17:07+03:00
Происшествия

В Балакове у женщины украли мобильник и сняли с него деньги

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона и похищении денег со счета, привязанного к нему.

- Согласно заявлению потерпевшей, на днях в одном из кафе у нее тайно похитили iPhone. Позже с банковского счета, который привязан к гаджету, сняли 4,39 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе поисков был задержан 23-летний ранее судимый подозреваемый, телефон изъят, даны признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артистов Саратовского общества глухих пригласили поставить спектакль в Москве
Саратовский гордеп поддержал молодых управленцев
Саратовцы обсуждают видео иномарки на встречке в тумане
Саратовский филиал «Т Плюс» вложил в строительство новой теплотрассы около 50 млн рублей
Отключена вода в Поливановке
В Саратовской области сожжения ожидают десятки «Ждунов»
Полиция Саратова поймала 12 водителей, перевозящих детей без специальных кресел
Закрыто кафе автосуши «Саюри» на улице Энтузиастов
Саратовский гордеп помог благотворительному фонду
Руководителем Фонда капремонта Саратовской области может стать Вера Прохорова
В Базарно-Карабулакском районе школьников кормили небезопасной крупой
Закрывается железнодорожный переезд на Пензенской улице
Вор-рецидивист из Саратова украл дачной утвари на 69 тыс. рублей
В Саратове задержали рецидивиста, укравшего более 200 тыс. рублей
Саратовский гордеп проверил детские площадки в ТРЦ Заводского района
Кафе в Вольске оштрафовали за раздачу детям Wi-Fi
В Саратовской области колбаса и сметана дороже, чем в целом в Приволжском округе
«Т Плюс» отремонтировал десять коммуникаций в Саратове за день
У «Водозабора» санкционировали арест на имущество за долги по налогам