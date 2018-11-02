В Базарно-Карабулакском районе школьников кормили небезопасной крупой
Нарушения выявили специалисты областного Россельхознадзора
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Областной Россельхознадзор обнаружил в одном из общеобразовательных учреждений Базарно-Карбулакского района подозрительный рис.
- Предоставить декларацию, подтверждающую качество и безопасность продукции так никто и не смог. К остальным шести партиям крупы у специалистов вопросов не возникло, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
В ходе проверки руководитель учреждения уничтожил небезопасный рис согласно предписанию.