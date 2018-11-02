Вор-рецидивист из Саратова украл дачной утвари на 69 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-02T13:12:35+03:00

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Вора-рецидивиста призовут к ответу за две кражи из дач в Ленинском районе на общую сумму 69 тыс. рублей.

Первый звонок поступил в полицию еще 3 февраля.

- Злоумышленник лишил 52-летнего саратовца дровяной печи, казана, мангала и железной кувалды. В этом же районе от его рук пострадал 69-летний пенсионер. У него пропали листы профнастила и металлические угольники, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прошедшая вчера операция «Антикриминал» помогла полицейским выявить предполагаемого рецидивиста. Им оказался ранее судимый 38-летний саратовец. Мужчина уже во всем признался.

Правоохранители просят горожан не оставлять на дачах ценные вещи и усилить защиту своей территории, чтобы не стать жертвами преступников.