Вор-рецидивист из Саратова украл дачной утвари на 69 тыс. рублей
Вора-рецидивиста призовут к ответу за две кражи из дач в Ленинском районе на общую сумму 69 тыс. рублей.
Первый звонок поступил в полицию еще 3 февраля.
- Злоумышленник лишил 52-летнего саратовца дровяной печи, казана, мангала и железной кувалды. В этом же районе от его рук пострадал 69-летний пенсионер. У него пропали листы профнастила и металлические угольники, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Прошедшая вчера операция «Антикриминал» помогла полицейским выявить предполагаемого рецидивиста. Им оказался ранее судимый 38-летний саратовец. Мужчина уже во всем признался.
Правоохранители просят горожан не оставлять на дачах ценные вещи и усилить защиту своей территории, чтобы не стать жертвами преступников.