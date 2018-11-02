2018-11-02T12:39:02+03:00
Происшествия

В Саратове задержали рецидивиста, укравшего более 200 тыс. рублей

Похитителя задержали спустя десять дней после кражи
Тимур Гадеев
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Полицейские Ленинского района задержали подозреваемого в краже золотых украшений и денег через десять дней после поступления заявления от 39-летней гражданки. Им оказался 36-летний рецидивист.

- Согласно словам потерпевшей, в течение часа малознакомый человек вынес из ее дома золотых изделий на 80 тыс. рублей, 800 долларов и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила свыше 200 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Большую часть похищенного злоумышленник сдал в ломбард и истратил. Задержанный дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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