Саратовский гордеп проверил детские площадки в ТРЦ Заводского района

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-02T12:24:00+03:00

По его словам, все ранее выявленные нарушения устранены

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Депутат Саратовской гордумы, местный координатор проекта «Народный контроль» Сергей Агапов посетил детские площадки в торгово-развлекательных центрах Заводского района. Особое внимание он уделил безопасности, состоянию игровых элементов и нужной документации.

По его словам, все ранее выявленные нарушения устранены. В крупных комплексах работа организована надлежащим образом.

- Для родителей предусмотрена возможность присмотра за детьми. Также в наличии раздевалки, камеры хранения. В ходе работы удалось выстроить взаимоотношения со всеми представителями игровых комнат, – прокомментировал Сергей Агапов, добавив, что на окраинах Заводского района подобных центров для детей не хватает.

Также по словам народного избранника, жалоб по ним от посетителей не поступает, в связи с этим и проверок от контролирующих структур здесь не проводилось.