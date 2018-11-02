Кафе в Вольске оштрафовали за раздачу детям Wi-Fi
Он не применял никаких средств защиты от нежелательной информации
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Суд по требованию прокуратуры оштрафовал кафе «Гринвич» в Вольске после проверки соблюдения законов о защите детей от вредной информации.
- Владелец кафе заключил договор с интернет-провайдером и предоставлял посетителям всех возрастов доступ к Wi-Fi, при этом не применяя никаких средств защиты детей от нежелательной информации, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
В отношении ИП возбуждено административное дело из-за нарушения законов РФ о защите детей от вредной информации. Суд оштрафовал хозяина заведения на 5 тыс. рублей.