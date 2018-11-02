2018-11-02T12:26:07+03:00
Общество

В Саратовской области колбаса и сметана дороже, чем в целом в Приволжском округе

Саратовстат опубликовал средние потребительские цены на продукты
Тимур Гадеев
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Цены на отдельные виды продовольственных товаров в Саратовской области намного выше чем в целом по Приволжскому федеральному округу.

- Если средняя стоимость 1 литра пастеризованного молока с жирностью до 3,2% в Саратовской области составляет 67,21 рубля, то в среднем по ПФО — 63,59 рубля. Сметана в нашем регионе стоит 196 рублей за кг, а в целом по ПФО — 177,96 рубля, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате.

Также если колбаса полукопченая и варено-копченая в Саратовской области стоит 401,94 рубля за кг, то в среднем по ПФО — 373,15 рубля.

В целом же по России цены на продовольственные продукты в Саратовской области немного ниже.

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