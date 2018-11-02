«Т Плюс» отремонтировал десять коммуникаций в Саратове за день

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-02T11:17:28+03:00

По данным на сегодня, 2 ноября, отключенных потребителей от горячей воды и отопления из-за работ «Т Плюс» нет

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В Саратове вчера, 1 ноября, «Т Плюс» устранил десять дефектов на коммуникациях. Работы велись по улицам Лунная, Аткарская, Волгоградская, Большая Садовая, Сакко и Ванцетти, Марины Расковой и другим.

- По данным на сегодня, 2 ноября, отключенных потребителей от горячей воды и отопления из-за работ «Т Плюс» нет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

Коммунальщики также отметили, что после ремонта было благоустроено пять мест. Заасфальтировали участки на Тверской, 35 и 50 лет Октября, 128а.

В Саратове вчера, 1 ноября, работали 13 бригад и 30 единиц спецтехники.