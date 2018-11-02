Под Саратовом сельчанин сжег машины знакомых, заподозрив их в краже раколовок

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-02T11:07:20+03:00

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Житель села Кошели Воскресенского района отправился в колонию-поселения за то, что сжег автомобили своих знакомых.

- В июне 2018 года мужчине уже был зачитан обвинительный приговор за угрозу убить своих товарищей. Злоумышленник направлял ружье на предполагаемых воров его раколовок. Однако злость на сельчан унять он так и не смог, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Уже после приговора, в конце того же летнего месяца, мужчина обнаружил автомобили приятелей — ВАЗ-21074 и ВАЗ-21213 — оставленные ими на берегу реки. Пока друзья рыбачили, он успел облить бензином и сжечь одну из машин там же, а со второй расправился подобным образом, угнав ее и бросив в лесу.

В отношении гражданина заведено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, вынес обвинительный приговор. Теперь бывший владелец раколовок отправится в колонию на ближайшие полтора года.