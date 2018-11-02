2018-11-02T11:07:20+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин сжег машины знакомых, заподозрив их в краже раколовок

Суд отправил мужчину в колонию-поселение
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель села Кошели Воскресенского района отправился в колонию-поселения за то, что сжег автомобили своих знакомых.

- В июне 2018 года мужчине уже был зачитан обвинительный приговор за угрозу убить своих товарищей. Злоумышленник направлял ружье на предполагаемых воров его раколовок. Однако злость на сельчан унять он так и не смог, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Уже после приговора, в конце того же летнего месяца, мужчина обнаружил автомобили приятелей — ВАЗ-21074 и ВАЗ-21213 — оставленные ими на берегу реки. Пока друзья рыбачили, он успел облить бензином и сжечь одну из машин там же, а со второй расправился подобным образом, угнав ее и бросив в лесу.

В отношении гражданина заведено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, вынес обвинительный приговор. Теперь бывший владелец раколовок отправится в колонию на ближайшие полтора года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артистов Саратовского общества глухих пригласили поставить спектакль в Москве
Саратовский гордеп поддержал молодых управленцев
Саратовцы обсуждают видео иномарки на встречке в тумане
Саратовский филиал «Т Плюс» вложил в строительство новой теплотрассы около 50 млн рублей
Отключена вода в Поливановке
В Саратовской области сожжения ожидают десятки «Ждунов»
Полиция Саратова поймала 12 водителей, перевозящих детей без специальных кресел
Закрыто кафе автосуши «Саюри» на улице Энтузиастов
Саратовский гордеп помог благотворительному фонду
Руководителем Фонда капремонта Саратовской области может стать Вера Прохорова
В Балакове у женщины украли мобильник и сняли с него деньги
В Базарно-Карабулакском районе школьников кормили небезопасной крупой
Закрывается железнодорожный переезд на Пензенской улице
Вор-рецидивист из Саратова украл дачной утвари на 69 тыс. рублей
В Саратове задержали рецидивиста, укравшего более 200 тыс. рублей
Саратовский гордеп проверил детские площадки в ТРЦ Заводского района
Кафе в Вольске оштрафовали за раздачу детям Wi-Fi
В Саратовской области колбаса и сметана дороже, чем в целом в Приволжском округе
«Т Плюс» отремонтировал десять коммуникаций в Саратове за день
У «Водозабора» санкционировали арест на имущество за долги по налогам