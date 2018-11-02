Саратовский техникум поставит забор после прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-02T11:01:14+03:00

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Прокуратура Заводского района провела проверку в Саратовском областном химико-технологическом колледже. Надзорное ведомство выяснило, что учреждение не имеет забора, который покрывал бы всю территорию учебного заведения. Это не обеспечивает безопасность.

- В адрес директора техникума внесено представление, виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Руководство учреждения начало ставить забор. Работы планируется завершить до конца ноября. Прокуратура контролирует возведение ограждения.