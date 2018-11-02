В Саратовской области Hyundai Solaris врезался в автобус

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-02T11:46:10+03:00

Водитель иномарки госпитализирован, а по пути в лечебное учреждение погиб

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Сегодня утром, 2 ноября, в 08:00, на автодороге Ершов — Энгельс Энгельсского района водитель автомобиля Hyundai Solaris в пути следования не выбрал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский автобус.

- В результате столкновения шофер иномарки получил травмы и был госпитализирован, а по пути в лечебное учреждение погиб, — рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что общественный транспорт ехал без пассажиров.