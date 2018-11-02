2018-11-02T10:38:53+03:00
Происшествия

Убившей свою мать жительнице Энгельса не смягчили приговор

Судебная коллегия Саратовского облсуда оставила наказание без изменения
Ольга Муравлёва
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Энгельсский районный суд приговорил жительницу Энгельса, убившую свою мать, к десяти годам колонии общего режима. Однако женщина подала апелляцию.

- 12 января 2018 года подсудимая у себя дома в Энгельсе поссорилась с матерью и захотела ее убить. Она схватила деревянную палку и много раз ударила женщину ей. Желая завершить убийство, она надавила орудием преступления на шею. Родственница умерла из-за сочетанной травмы тела и перелома подъязычной кости, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

На суде злоумышленница не признала свою вину. Однако ее вину аргументировали собранные доказательства.

Гражданку осудили на десять лет лишения свободы в колонии общего режима. Позже заключенная и ее адвокат обжаловали приговор, но судебная коллегия Саратовского облсуда оставила наказание без изменения.

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