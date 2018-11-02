2018-11-02T11:29:04+03:00
Общество

Саратовские ученые создали детектор психологического состояния

Новая программа определяет настроение человека по голосу
Тимур Гадеев
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Ученые саратовского медуниверситета создали компьютерную программу, которая может по записи голоса проанализировать и определить психологическое состояние человека.

- Все, что нужно специалисту — это компьютер и микрофон для записи речи. Сначала испытуемому предлагают отвечать на вопросы только «да» или «нет», затем задача усложняется: пациент выбирает из нескольких вариантов ответов, а в конце — зачитывает какой-либо текст. Например, отрывок из Пушкина, главное, чтобы фразы были разной длины и имели описательную часть, где человек сам описывает прочитанное, — пояснила Лариса Прокофьева, автор проекта, завкафедрой русского и латинского языков медуниверситета.

В ближайшее время ученые намерены запатентовать свою разработку и продолжить исследования.

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