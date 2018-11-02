Саратовский мастер по ремонту стиральных машин обманывал клиентов

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-02T10:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовского района передала в суд материалы дела по фактам мошенничества, совершенных 29-летним мастером по ремонту стиральных машин.

- В июле этого года подозреваемый, находясь на вызове, сообщил потерпевшей о якобы неисправности ее стиральной машины и предложил починить ее за 4,5 тыс. рублей. При этом мастер знал, что техника на самом деле исправна. Гражданин к ремонту после оплаты так и не приступил, — пояснили в областной прокуратуре.

Как выяснилось позже, подобные действия подозреваемый совершил и в августе этого года.

Теперь возбуждено уголовное дело за мошенничество. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.