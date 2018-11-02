2018-11-02T10:21:32+03:00
Происшествия

Житель Хвалынска избил деревянным бруском свою возлюбленную и ее подругу

За попытку усмирить буяна заступница получила по голове
Дарья Вострикова
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Житель Хвалынска отправится на год и десять месяцев в тюрьму за причинение вреда своей возлюбленной и ее подруге.

- Все случилось в 22:30 14 августа. Сначала троица спокойно распивала спиртные напитки, но внезапно вспыхнувший конфликт вынудил пассию мужчины ударить его бутылкой по голове. Тот в ответ схватился за деревянным брусок и начал охаживать женщину по голове, груди и шее, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Подруга потерпевшей попыталась остановить буяна, но за это получила удар по голове.

Теперь домом злоумышленника станет исправительная колония общего режима.

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