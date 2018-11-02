В Саратове осудят преступную группу за организацию азартных игр
На территории области обнаружено восемь незаконных игорных точек
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Отдел по расследованию особо важных дел СК по Саратовской области завершил расследование дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенных организованной группой.
- По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год трое мужчин вместе незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Всего на территории Саратова и Балакова были развернуты восемь таких заведений, — рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.
В ходе следствия изъяли более 45 предметов игрового оборудования. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.