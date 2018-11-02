2018-11-02T09:47:47+03:00
Происшествия

Житель Дубков два дня не выпускал из дома свою знакомую

Женщина пыталась бежать, но ее вернули обратно
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовского района направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя поселка Дубки, который два дня насильно удерживал дома свою 45-летнюю знакомую.

- Установлено, что все произошло 5 сентября. Противостоять пьяному мужчине пленнице не удалось. На следующее утро она попыталась бежать, но злоумышленник настиг ее в подъезде и вернул обратно, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Женщину вызволили из заточения только 7 сентября. В отношении гражданина заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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