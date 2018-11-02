2018-11-02T09:44:12+03:00
Происшествия

В Саратове Skoda Rapid врезалась в фонарный столб

Водитель и пассажирка иномарки госпитализированы
Тимур Гадеев
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Сегодня ночью, 2 ноября, в 02:10, у дома №6а по улице Чернышевского, 27-летний автомобиль Skoda Rapid врезался в фонарный столб. Предполагается, что шофер не справился с управлением.

- В результате столкновения госпитализирован сам водитель иномарки и его 25-летняя пассажирка, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и медики, по факту ДТП ведется проверка.

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