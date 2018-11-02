В Саратове выступил французский пианист Николя Челоро

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-02T10:23:14+03:00

Маэстро исполнил произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова и свои в консерватории имени Собинова

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В большом зале Саратовской государственной консерватории имени Собинова вчера, 1 ноября, выступил композитор и пианист из Франции Николя Челоро.

Маэстро исполнил произведения таких известных фигур классической музыки, как Бетховен, Шопен, Рахманинов.

Николя Челоро

Также Челоро порадовал публику лично написанными прелюдиями, музыкальными моментами №1 до мажор и №2 до минор, а также музыкальной пьесой для фортепиано «Головокружение».

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К тому же композитор общался со зрителями, пришедшими в саратовскую консерваторию на его выступление. Челоро рассказал, что своими произведениями хочет передать своим слушателям те эмоции, что он испытал.