В Саратове выступил французский пианист Николя Челоро
В большом зале Саратовской государственной консерватории имени Собинова вчера, 1 ноября, выступил композитор и пианист из Франции Николя Челоро.
Маэстро исполнил произведения таких известных фигур классической музыки, как Бетховен, Шопен, Рахманинов.
Николя Челоро
Также Челоро порадовал публику лично написанными прелюдиями, музыкальными моментами №1 до мажор и №2 до минор, а также музыкальной пьесой для фортепиано «Головокружение».
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К тому же композитор общался со зрителями, пришедшими в саратовскую консерваторию на его выступление. Челоро рассказал, что своими произведениями хочет передать своим слушателям те эмоции, что он испытал.
Речь композитора Николя Челоро в Саратове.В большом зале Саратовской государственной консерватории имени Собинова вчера, 1 ноября, выступил композитор и пианист из Франции Николя Челоро