2018-11-02T10:23:14+03:00
Звезды

В Саратове выступил французский пианист Николя Челоро

Маэстро исполнил произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова и свои в консерватории имени Собинова
Ольга Муравлёва
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Выступление Николя ЧелороВыступление Николя Челоро
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В большом зале Саратовской государственной консерватории имени Собинова вчера, 1 ноября, выступил композитор и пианист из Франции Николя Челоро.

Маэстро исполнил произведения таких известных фигур классической музыки, как Бетховен, Шопен, Рахманинов.

Николя Челоро

Николя Челоро

Также Челоро порадовал публику лично написанными прелюдиями, музыкальными моментами №1 до мажор и №2 до минор, а также музыкальной пьесой для фортепиано «Головокружение».

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К тому же композитор общался со зрителями, пришедшими в саратовскую консерваторию на его выступление. Челоро рассказал, что своими произведениями хочет передать своим слушателям те эмоции, что он испытал.

Речь композитора Николя Челоро в Саратове.В большом зале Саратовской государственной консерватории имени Собинова вчера, 1 ноября, выступил композитор и пианист из Франции Николя Челоро

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