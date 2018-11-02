2018-11-02T10:16:09+03:00
Происшествия

В Новоузенске пожарные потушили два частных дома на Красногвардейской улице

На месте происшествия находился газовый баллон
Дарья Вострикова
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В Новоузенске вчера вечером, 1 ноября, загорелись два частных дома на Красногвардейской улице.

- Пожарных и спасателей встретили открытым пламенем не только здания, но и надворные постройки, в одной из которых находился газовый баллон. Огонь успели потушить, он не перекинулся на соседние дома, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте работали бригада «скорой помощи», сотрудники Горгаза и Горсети. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Во время ЧП никто не пострадал.

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