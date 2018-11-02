2018-11-02T09:17:51+03:00
Недвижимость

У потребителей «Т Плюс» в Саратове есть горячая вода и отопление

Перед праздничными днями энергетики перешли на усиленный режим работы
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский филиал «Т Плюс» подключил к отоплению все жилые дома в зоне своей ответственности, а также продолжает оказывать техническую помощь городской аварийной службе «05» в устранении повреждений на городских коммуникациях.

- На утро 2 ноября в Саратове у всех потребителей, получающих тепловую энергию от компании, есть отопление и горячая вода, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

Перед праздничными днями энергетики перешли на усиленный режим работы. Ремонтные и эксплуатационные бригады будут дежурить круглосуточно. Их главная задача — обеспечить бесперебойную горячую воду, отопление и энергоснабжение, а также не допустить сбоев в работе тепловых станций в Саратове, Энгельсе и Балакове.

К тому же саратовский филиал «Т Плюс» и подрядчики в ближайшие выходные продолжат благоустройство после ремонта теплосетей. К работам привлекут три бригады и пять машин спецтехники.

На энергообъектах компании провели тщательную проверку технического состояния оборудования. Принимаются дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности и четкого взаимодействия с экстренными службами. На предприятиях ужесточен пропускной режим.

Телефоны диспетчерских служб, по которым можно обратиться в случае возникновения вопросов, касающихся горячего водоснабжения и отопления: в Саратове — (8452) 98-63-23, в Балакове — (8453) 62-58-22, в Энгельсе — (8453) 55-75-08.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский техникум поставит забор после прокурорской проверки
В Саратовской области Hyundai Solaris врезался в автобус
Убившей свою мать жительнице Энгельса не смягчили приговор
Саратовские ученые создали детектор психологического состояния
Саратовский мастер по ремонту стиральных машин обманывал клиентов
Житель Хвалынска избил деревянным бруском свою возлюбленную и ее подругу
На семи улицах Ленинского района Саратова отключили воду
В Саратове осудят преступную группу за организацию азартных игр
Житель Дубков два дня не выпускал из дома свою знакомую
В Саратове Skoda Rapid врезалась в фонарный столб
В Саратове выступил французский пианист Николя Челоро
В Новоузенске пожарные потушили два частных дома на Красногвардейской улице
В Красноармейском районе сбили 85- летнюю женщину
В Саратове пьяный водитель устроил ДТП
Школьники вымогали у энгельсского восьмиклассника 5 тыс. рублей
Житель Краснокутского района опять залез поспать в чужой дом
В Балакове задержали мужчину с крупной партией гашиша
В Саратовском районе водитель-экспедитор украл с карты 550 тыс. рублей