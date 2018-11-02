У потребителей «Т Плюс» в Саратове есть горячая вода и отопление

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-02T09:17:51+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» подключил к отоплению все жилые дома в зоне своей ответственности, а также продолжает оказывать техническую помощь городской аварийной службе «05» в устранении повреждений на городских коммуникациях.

- На утро 2 ноября в Саратове у всех потребителей, получающих тепловую энергию от компании, есть отопление и горячая вода, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе компании.

Перед праздничными днями энергетики перешли на усиленный режим работы. Ремонтные и эксплуатационные бригады будут дежурить круглосуточно. Их главная задача — обеспечить бесперебойную горячую воду, отопление и энергоснабжение, а также не допустить сбоев в работе тепловых станций в Саратове, Энгельсе и Балакове.

К тому же саратовский филиал «Т Плюс» и подрядчики в ближайшие выходные продолжат благоустройство после ремонта теплосетей. К работам привлекут три бригады и пять машин спецтехники.

На энергообъектах компании провели тщательную проверку технического состояния оборудования. Принимаются дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности и четкого взаимодействия с экстренными службами. На предприятиях ужесточен пропускной режим.

Телефоны диспетчерских служб, по которым можно обратиться в случае возникновения вопросов, касающихся горячего водоснабжения и отопления: в Саратове — (8452) 98-63-23, в Балакове — (8453) 62-58-22, в Энгельсе — (8453) 55-75-08.