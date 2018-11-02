В Саратове пьяный водитель устроил ДТП

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-02T09:13:48+03:00

И был госпитализирован

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Минувшим вечером в Ленинском районе, на перекрестке улиц Мамонтовой и Чехова, 46-летний водитель управляя автомобилем «ВАЗ-2104» в состоянии опьянения, нарушил правила очередности проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем Renault Koleos под управлением 39-летнего водителя.

- В результате аварии водитель иномарки серьезно не пострадал, а вот пьяный водитель «жигулей» с различными травмами был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка.