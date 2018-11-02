2018-11-02T09:10:24+03:00
Происшествия

Школьники вымогали у энгельсского восьмиклассника 5 тыс. рублей

Проводится доследственная проверка
Тимур Гадеев
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Накануне в полицию Энгельсского района поступило сообщение от 43-летней жительницы села Титоренко. Она рассказала, что двое неизвестных с помощью угроз вымогали у ее 14-летнего племянника, ученика восьмого класса, 5 тыс. рублей.

Кроме того, у подростка забрали его личный мобильный телефон.

- Сотрудники полиции задержали двоих 14-летних и одного 15-летнего юношей, учеников восьмых и девятых классов, — пояснили в региональном ГУ МВД.

Похищенный мобильный телефон был изъят, материалы происшествия переданы в следственный отдел на доследственную проверку.

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