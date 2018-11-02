2018-11-02T08:57:11+03:00
Происшествия

Житель Краснокутского района опять залез поспать в чужой дом

Жертвой лежебоки стала его бывшая одноклассница
Дарья Вострикова
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Житель села Интернациональное Краснокутского района Аслан Самадов снова пойдет под суд за незаконное проникновение в чужой дом.

- По версии следствия, все произошло 21 сентября. Нетрезвый мужчина отправился в гости к своей бывшей однокласснице, чтобы попросить у нее еды. Открывать дверь ему никто не спешил, поэтому злоумышленник попал внутрь через окно и лег спать. Выгнать непрошеного гостя хозяйке жилья помогали уже сотрудники полиции, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Напомним, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за слишком настойчивое желание посетить своего 49-летнего товарища.

В отношении сельчанина заведено новое дело. Мужчина признался в содеянном еще до окончания предварительного расследования.

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