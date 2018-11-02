2018-11-02T08:57:45+03:00
Происшествия

В Балакове задержали мужчину с крупной партией гашиша

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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Накануне, 1 ноября, на улице Революционная Балакова полицейские задержали 43-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него нашли подозрительное вещество с резким запахом каннабиса.

- В результате экспертизы выяснилось, что данным веществом является 398 граммов гашишного масла, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

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