В Балакове задержали мужчину с крупной партией гашиша
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело
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Накануне, 1 ноября, на улице Революционная Балакова полицейские задержали 43-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него нашли подозрительное вещество с резким запахом каннабиса.
- В результате экспертизы выяснилось, что данным веществом является 398 граммов гашишного масла, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.