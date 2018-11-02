Жители Саратова готовы потратить на смартфон до 16 тысяч рублей

2 Нояб. 08:25 2018-11-06T14:04:15+03:00

И это на 30% больше, чем год назад

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МТС проанализировал потребительские предпочтения саратовцев в III квартале 2018 года. Средняя цена, которую саратовцы готовы были заплатить за новый смартфон, составила более 15 тысяч рублей, что почти на 30% больше, чем годом ранее.

Одной из причин покупательского бума стала программа cashback в салонах МТС – саратовцы сочли мгновенный возврат части потраченных на покупку средств более привлекательным, чем ожидание сезонных скидок или накопление «бонусов».

Другим фактором стал отказ саратовцев от летних путешествий. По данным ВЦИОМ, 78% россиян оформили в этом году отпуск в летний период, однако лишь 31% провели его в другом городе или стране. Остальные предпочли остаться дома или на даче, а сэкономленные таким образом деньги потратить на покупку дорогостоящей техники, в том числе смартфонов. Выбирая новый аппарат, саратовцы отдавали предпочтение устройствам, которые прослужат без замены 2-3 года, с хорошей камерой, мощной батареей и большим набором дополнительных функций.

Безоговорочными лидерами продаж в Саратове стали «китайцы» - благодаря популярности бренда Honor компания Huawei обогнала Apple и Samsung, а самыми востребованными моделями стали Honor 7A, Honor 7A Pro и Honor 6A.