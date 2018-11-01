Раскритикованный Володиным строитель впервые вместе с губернатором появился на стройке школы в Солнечном-2

1 Нояб. 22:40 2018-11-01T23:07:28+03:00

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Сегодня, поздно вечером 1 ноября, губернатор Радаев побывал на строительстве школы на 1100 мест в поселке Солнечный-2. Оно начато по инициативе спикера ГД РФ Вячеслава Володина, к которому с просьбой об этом обратились местные жители.

- Вечером посетил строительство школы в Солнечном-2 и госархива. В школе в ночную смену людей недостаточно, уже должна вестись отделка кабинетов. Поручил увеличить число рабочих, — сообщил губернатор Валерий Радаев в своем Инстаграм.

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Владелец ГК "Аркада", депутат гордумы Саратова Алексей Березовский впервые за долгое время появился лично на стройке объекта в присутствии первых лиц. До тех пор критику за него воспринимали подчиненные.

Ранее на своей странице в Фейсбуке журналистка Татьяна Никитина, которая живет напротив строящейся школы, заявила что по ночам там бывает только сторож или один тракторист.

В минувшую пятницу на объекте побывал спикер ГД РФ ВЯчеслав Володин. Он прямо заявил, что проблемных строителей не нужно допускать к возведению соцобъектов. После этого Березовский подал заявление о сложении полномочий депутата гордумы.