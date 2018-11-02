Алиментщик из Балакова отправится в колонию за долг в 800 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-02T08:37:39+03:00

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Суд определил 48-летнего должника-алиментщика в колонию-поселение за неуплату 800 тыс. рублей.

- Установлено, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нежелание оплачивать содержание своего несовершеннолетнего сына. Однако заставить его отдать долг решение суда так и не смогло. С мая по август 2018 года от мужчины не было получено ни копейки, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь нерадивый отец на восемь месяцев лишится свободы.