2018-11-02T08:37:39+03:00
Происшествия

Алиментщик из Балакова отправится в колонию за долг в 800 тыс. рублей

Заставить мужчину отдать деньги не смог даже суд
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд определил 48-летнего должника-алиментщика в колонию-поселение за неуплату 800 тыс. рублей.

- Установлено, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нежелание оплачивать содержание своего несовершеннолетнего сына. Однако заставить его отдать долг решение суда так и не смогло. С мая по август 2018 года от мужчины не было получено ни копейки, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Теперь нерадивый отец на восемь месяцев лишится свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский техникум поставит забор после прокурорской проверки
В Саратовской области Hyundai Solaris врезался в автобус
Убившей свою мать жительнице Энгельса не смягчили приговор
Саратовские ученые создали детектор психологического состояния
Саратовский мастер по ремонту стиральных машин обманывал клиентов
Житель Хвалынска избил деревянным бруском свою возлюбленную и ее подругу
На семи улицах Ленинского района Саратова отключили воду
В Саратове осудят преступную группу за организацию азартных игр
Житель Дубков два дня не выпускал из дома свою знакомую
В Саратове Skoda Rapid врезалась в фонарный столб
В Саратове выступил французский пианист Николя Челоро
В Новоузенске пожарные потушили два частных дома на Красногвардейской улице
В Красноармейском районе сбили 85- летнюю женщину
У потребителей «Т Плюс» в Саратове есть горячая вода и отопление
В Саратове пьяный водитель устроил ДТП
Школьники вымогали у энгельсского восьмиклассника 5 тыс. рублей
Житель Краснокутского района опять залез поспать в чужой дом
В Балакове задержали мужчину с крупной партией гашиша
В Саратовском районе водитель-экспедитор украл с карты 550 тыс. рублей