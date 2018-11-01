На 1 ноября в Саратове 21 дом остается без отопления

СЕГОДНЯ 21:18 2018-11-01T21:19:14+03:00

В городе продолжают происходить аварии на теплосетях

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В Саратове вечером 1 ноября нет отопления в 21 многоквартирном доме.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в 20 случаях это произошло из-за повторного повреждения на коммуникациях, а в одном — из-за ремонта домовой котельной.

Аварийные ситуации устраняют три бригады «Т Плюс», две — управляющих организаций и две — МУП «ГАРС».

Тепла нет в домах на улицах Воскресенская, Чернышевского, Большая Садовая, Кутякова, Зарубина, Чехова, Батавина, Лунная, Тверская, Шевченко, Советская, а также на 1 и 2-м Телеграфном проездах.