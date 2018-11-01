Панков: Первыми русскими эмигрантами в Аргентине были немцы Поволжья

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-01T20:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Николай Панков в составе парламентской делегации России находится в Аргентине. В своем телеграм-канале "Пара слов" он рассказал о встрече в посольстве с эмигрантами из России.

- Сегодня провел встречу в посольстве России в Аргентине. Там по линии Россотрудничества состоялась встреча с соотечественниками за рубежом. Разные люди, разные судьбы, а объединяет их любовь к стране к России. Еще раз убеждаюсь о правильности принятия такого праздника как День народного Единства. Русская диаспора здесь одна из самых многочисленных в Латинской Америке и насчитывает около трехсот тысячь человек. Первые эмигранты были немцы Поволжья . С наших степей, — написал Николай Панков.