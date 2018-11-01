2018-11-01T16:09:36+03:00
Общество

Автокран сорвал провода электропередач в Балакове [видео]

Спецтранспорт зацепился во время движения
Екатерина Семенова
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Автокран сорвал провода на набережной Леонова.

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В Балакове Саратовской области автокран сорвал провода линии электропередач.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла 29 октября на набережной Леонова.

По свидетельству очевидцев, кран мог зацепиться за провода и сорвать их. При этом случилось короткое замыкание и сильно заискрило.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Запись была опубликована в соцсети, в группе «Типичный Балаково».

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