Автокран сорвал провода электропередач в Балакове [видео]
Спецтранспорт зацепился во время движения
Автокран сорвал провода на набережной Леонова.
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В Балакове Саратовской области автокран сорвал провода линии электропередач.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла 29 октября на набережной Леонова.
По свидетельству очевидцев, кран мог зацепиться за провода и сорвать их. При этом случилось короткое замыкание и сильно заискрило.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Запись была опубликована в соцсети, в группе «Типичный Балаково».