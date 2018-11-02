2018-11-02T08:17:20+03:00
Общество

Саратовцы смогут купить льготный проездной билет в праздничные дни

Стал известен график работы организаций 3 и 4 ноября
Дарья Вострикова
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Саратовцы смогут получить единый социальный проездной билет 3 и 4 ноября.

Почта будет закрыта только в воскресенье. В этот же день нельзя будет приобрести билет в точках, расположенных на рынках «Арига», «Славянский», «Народный», «Комсомольский» и павильона на остановке автобуса №6.

- Павильон на проспекте 50 лет Октября будет недоступен в субботу, но работать будут пункты продажи ООО СПО «Спорт-Сервис». Оба дня функционируют все пункты продажи МУПП «СГЭТ», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

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