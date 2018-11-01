В лесах Саратовской области завершился пожароопасный сезон
Это связано с похолоданием и осадками
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Пожароопасный сезон в лесном фонде Саратовской области считается завершенным с сегодняшнего дня, 1 ноября.
- Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. Такое решение связано с похолоданием и выпадением осадков, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов области.
В лесхозах убирается соответствующая техника, а впереди ожидается подведение итогов пожароопасного сезона 2018 года.