В лесах Саратовской области завершился пожароопасный сезон

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-01T16:24:24+03:00

Это связано с похолоданием и осадками

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Пожароопасный сезон в лесном фонде Саратовской области считается завершенным с сегодняшнего дня, 1 ноября.

- Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. Такое решение связано с похолоданием и выпадением осадков, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов области.

В лесхозах убирается соответствующая техника, а впереди ожидается подведение итогов пожароопасного сезона 2018 года.