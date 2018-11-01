Из Саратова в Красный Кут поедут два дополнительных поезда 5 и 6 ноября

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-01T15:22:39+03:00

Рейсы назначены в связи с праздниками

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Саратовцы смогут уехать в Красный Кут дополнительными рейсами, которые назначены на 5 и 6 ноября.

- В понедельник пригородный поезд №6518 отправится со станции Саратов-1 в 16:40. На следующий день обратный рейс №6517 отправится из Красного Кута в 06:08. Время прибытия, соответственно, в 18:59 и 08:20, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД.

Отправление и прибытие рассчитывается по местному времени.

Дополнительные рейсы назначены из-за отдыха в честь празднования Дня народного единства.