СГЮА — участник V Всероссийского совещания КДНиЗП в Москве

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-01T15:16:23+03:00

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Сегодня в Москве начало свою работу V Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: эффективность взаимодействия органов и учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций».

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Организатором мероприятия, которое в этом году проходит на базе Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), выступает министерство просвещения Российской Федерации при поддержке Саратовской государственной юридической академии. На протяжении двух дней работа совещания будет идти на пяти тематических площадках, на двух из которых модераторами выступают представители СГЮА.

Совещание открыли директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения РФ Евгений Сильянов и проректор по научной работе МГЮА Владимир Синюков.

Участники мероприятия обсуждают вопросы взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и социально ориентированных некоммерческих организаций, формы предупреждения преступлений и иных правонарушений детей и подростков, опыт реализации проектов наставничества, программы организации профилактической работы с несовершеннолетними и другие вопросы.

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Организатором совещания стала уже сложившаяся профессиональная команда Саратовской государственной юридической академии, в состав которой вошли: директор Института дополнительного профессионального образования Екатерина Ильгова, доцент кафедры административного и муниципального права Тамара Смагина, специалист-эксперт Центра методического обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав СГЮА Юлия Васильева, доцент кафедр истории, политологии и социологии Михаил Горбачев, помощник первого проректора, проректора по учебной работе Александр Краснощеков, сотрудники управления информации и медиакоммунникаций и медиацентра академии «SM Production» Даниил Артемов, Наталья Раевская, Дарья Саломадина и Института дополнительного профессионального образования Максим Кузнецов и Наталья Сульженко.

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Саратовскую область на мероприятии представляют председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области Юлия Ерофеева, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов и администрации города Саратова Лариса Максина, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Энгельсского муниципального района Галина Алексеева.

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Завтра, 2 ноября, состоится пленарное заседание, в рамках которого пройдет награждение участников V Всероссийского совещания по вопросам организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.