В call-центре Банка России в Саратове могут трудоустраивать инвалидов

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-01T16:05:30+03:00

Их может быть около 10% от штата

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На церемонии открытия регионального подразделения Единого коммуникационного центра Банка России присутствовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, член совета директоров Банка России Михаил Мамута и начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Михаил Мамута рассказал, что в Саратове уже несколько лет работает центр обработки обращений граждан в Банк России.

- Развитие центра и увеличение скорости ответов на вопросы граждан потребовало перенести его на территорию Банка России, приблизили его к нашим сотрудникам. Первая задача — помочь с решением проблем, с которыми уже столкнулся человек в вопросах взаимоотношений с финансовым рынком. Вторая задача — предотвращать такие проблемы. Мы заинтересованы, чтобы люди звонили нам с вопросами, как только им что-то становится непонятно. Мы будем работать над повышением финансовой грамотности населения. Сегодня 200 тыс. человек в год обращаются в наш центр. Около 40% обращений связаны с взаимоотношениями с банками. На втором месте — вопросы страхования, — отметил Михаил Мамута.

Он также отметил, что в центре может быть предложено трудоустройство людям с определенными ограничениями здоровья.

- К примеру, в call-центре могут работать инвалиды-колясочники, — сказал Михаил Мамута.

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Он отметил, что увеличение штата будет идти постепенно.

- Большое внимание будем уделять дистанционной работе, в том числе, с инвалидами. Сейчас уже несколько десятков работает специалистов, по нашему плану, не менее 20% от принятых на работу — инвалиды, — подчеркнул он.