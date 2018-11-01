В центре Саратова прикрыли незаконный ларек с сигаретами

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-01T15:05:11+03:00

Он стоял рядом со школой №67

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В Саратове закрыли ларек по продаже сигарет, который находился рядом со школой.

- Павильон стоял по адресу: Московская, 156. Рядом с ним находится отдел полиции, а через дорогу школа №67, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Эксперты заключили, что расстояние от торговой точки до учебного учреждения составляет 66 м, это слишком мало, так как по федеральному закону расстояние должно быть не менее 100 м.

Суд поддержал иск прокуратуры о незаконности такой продажи. Для исполнения решения могут быть подключены приставы.