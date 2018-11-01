В Волжском районе иномарка влетела в автобус №2Д

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-01T14:36:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 31 октября, в Волжском районе города Саратова случилось ДТП.

- По предварительным данным, дорогу около дома №6 на Усть-Курдюмской улице не смогла одолеть 36-летняя водитель Renault Sandero. Нарушение правил маневрирования привело к столкновению с автобусом №2Д, которым управлял 34-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

После аварии госпитализировали 69-летнюю пассажирку общественного транспорта. Врачи уже отпустили ее домой, порекомендовав дальнейшее лечение.