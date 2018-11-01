В Саратове открылось регподразделение call-центра Банка России

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-01T14:46:18+03:00

Специалисты будут консультировать по финансовым вопросам жителей всех городов

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Сегодня, 1 ноября, в Саратове открылось региональное подразделение Единого коммуникационного центра Банка России.

Как сообщил с церемонии открытия корреспондент «КП-Саратов», центр будет заниматься online-консультированием в сфере финансовых услуг.

Новое подразделение будет работать круглосуточно и консультировать граждан со всех концов страны, которые смогут обратиться с вопросами на самые разные темы — от своей кредитной истории до составления обращений в банки и обжалования действий ломбардов, страховых компаний и пенсионных фондов.

- Услуг все больше и разобраться в них бывает непросто. Для этого и создан этот call-центр в Саратове, — заявила управляющий отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Бирюкова.

На церемонии присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он отметил, что открытие call-центра Банка России именно в Саратове — это доверие.

Также в Саратов прибыли член совета директоров Банка России Михаил Мамута и начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.