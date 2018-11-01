В Саратове в пятый раз пройдет всероссийский математический флешмоб

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-01T13:41:32+03:00

В прошлом году в нем поучаствовали 3,8 тыс. человек

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24 ноября в России и зарубежье пройдет всероссийский математический флешмоб MathCat. Все желающие могут бесплатно присоединиться к акции: регистрация открылась сегодня, 1 ноября, на сайте: http://mathcat.info.

В Саратове площадки будут открыты в ЛИЕНе и медико-биологическом лицее, а в регионе: в Балаковском инженерно-технологическом институте, школе «Крылья» Балашова и школе №1 Новоузенска. Всего таких площадок — 197 в 64 регионах страны. Кроме того, к акции присоединились Монголия и Казахстан.

- Каждому участнику предоставят четыре набора задач: от легкого до самого сложного. Их нужно решить за полтора часа и сдать проверочной комиссии. Ее члены — разработчики задач для олимпиад по математике, преподаватели образовательных учреждений и аналитики IT-компаний. Ответы на задачи не найти в интернете, — сообщили «КП-Саратов» организаторы акции.

Результаты появятся через неделю после проведения на сайте проекта и будут конфиденциальны, то есть доступны только самому участнику.

Председатель оргкомитета флешмоба Дмитрий Коннычев уверен, что уже скоро акция прославит нашу страну на международном уровне.

- Изначально мы задумали флешмоб в целях популяризации математики. Но нет сомнений, что математическая акция в эпоху глобальной цифровизации будет интересна во всем мире, — сказал Коннычев.

Стоит отметить, что идея MathCat родилась в Саратове в 2014 году. Инициатором был ЛИЕН, его поддержала ГТРК «Саратов». 29 ноября прошел дебютный флешмоб, тогда его написали более 100 человек.

В 2017 году акция объединила уже 3,8 тыс. человек. Самой многочисленной площадкой оказалась школа в Улан-Баторе, там зарегистрировались 450 человек.

В прошлом году в нем поучаствовали 3,8 тыс. человек