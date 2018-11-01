«Автодор» одержал очередную победу в Европе

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-01T14:00:17+03:00

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Сегодня, 31 октября, поздно ночью по саратовскому времени очередную победу одержал саратовский баскетбольный клуб «Автодор». В этот раз он победил в рамках кубка ФИБА-Европа голландский «Ден Бош». Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счетом 97:93 в пользу саратовского клуба.

Это уже пятая победа «Автодора» подряд, он возглавляет группу «D» Кубка ФИБА-Европа.

Прерваться победная серия может уже 4 ноября, когда «Автодор» встретится в Москве с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.