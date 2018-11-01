Убийство на улице Веселая: Саратовец забил мать ножом

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-01T12:49:19+03:00

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В убийстве своей матери подозревается 36-летний саратовец.

По версии следователей, в своей квартире в одном из домов по улице Веселая мужчина со своей 69-летней матерью распивал спиртное.

Когда алкоголь закончился, женщина попросила сына сходить и купить еще. Тот ей отказал, сославшись на то, что они и так уже достаточно пьяны.

- Разозлившись, мать стала нецензурно оскорблять его. В ответ на это мужчина повалил ее на пол и несколько раз ударил ногами, после чего схватил со стола нож и нанес множественные удары в область шеи и головы. Осознав, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник отправился в территориальное отделение полиции, где сообщил о случившемся, — рассказала «КП-Саратов» старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области Надежда Волошина.

Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Следственным отделом по Волжскому району СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.