Саратовцев предупредили о сильном тумане

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-01T12:23:08+03:00

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Администрация Саратова предупредила жителей города о предстоящей непогоде.

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 ноября сохранится сильный туман. Видимость ухудшится до 500 м и менее.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 м/с. Также вероятная слабая изморозь.

Температура ночью будет от -2 до +4 градусов, днем 4–6 тепла.

В связи с туманом и снижением видимости мэрия предупреждает о возможных затруднениях в работе транспорта, повышении риска ДТП.