Саратовцев предупредили о сильном тумане
Это повышает риск ДТП
Изменить размер текста:
Администрация Саратова предупредила жителей города о предстоящей непогоде.
По прогнозу синоптиков, 1 и 2 ноября сохранится сильный туман. Видимость ухудшится до 500 м и менее.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 м/с. Также вероятная слабая изморозь.
Температура ночью будет от -2 до +4 градусов, днем 4–6 тепла.
В связи с туманом и снижением видимости мэрия предупреждает о возможных затруднениях в работе транспорта, повышении риска ДТП.