В Саратове такси «Метро» с пассажиркой врезалось в столб
Поездка закончилась для водителя и пассажирки тяжелыми травмами
.
Изменить размер текста:
Поездка по улице Чернышевского для водителя Skoda Rapid такси «Метро» и его пассажирки закончилась госпитализацией.
- По предварительным данным, мужчина не смог поделить полосу встречного движения со световой опорой. В больницу потерпевших доставила бригада «скорой помощи», — рассказал «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На месте работали спасатели, пожарные и дорожный патруль. Обстоятельства происшествия устанавливаются.