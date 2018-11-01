В Саратове такси «Метро» с пассажиркой врезалось в столб

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-01T11:47:39+03:00

Поездка закончилась для водителя и пассажирки тяжелыми травмами

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Поездка по улице Чернышевского для водителя Skoda Rapid такси «Метро» и его пассажирки закончилась госпитализацией.

- По предварительным данным, мужчина не смог поделить полосу встречного движения со световой опорой. В больницу потерпевших доставила бригада «скорой помощи», — рассказал «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте работали спасатели, пожарные и дорожный патруль. Обстоятельства происшествия устанавливаются.