В Арбитраж поступили документы на банкротство саратовского застройщика

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-01T12:03:04+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области 8 ноября рассмотрит иск о банкротстве застройщика ООО «Новый Дом».

Заявление о признании организации банкротом подало ООО «Саратов-Волга Сухие Смеси». Они просят о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства и применении при банкротстве должника правил параграфа 7 главы 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — «Банкротство застройщиков». Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе арбитража.

Напомним, компания «Новый Дом» строила три высотных здания — в Саратове: на улице Чернышевского, 42 и Танкистов, 80а, в Энгельсе: на улице Берег Волги.

Директор ООО «Новый Дом» Владимир Лихачев в августе 2018 года был задержан и находится под стражей.