Панков: По инициативе Володина саммит глав парламентов «большой двадцатки» может состояться в Москве

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-01T12:01:26+03:00

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На парламентском форуме и Саммите спикеров парламентов государств — участников G20, который проходит в Буэнос-Айресе, обсуждались, в том числе, вопросы противодействия коррупции, опыт парламентской работы и проблемы современной журналистики. Об этом сообщил участник делегации Государственной думы, депутат Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Ранее депутат отмечал, что с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы активизировались межпарламентские контакты, что способствует укреплению межгосударственных связей, взаимодействию по вопросам, важным для граждан.

- Председатель палаты депутатов Аргентины показал зал пленарных заседаний. Рассказал, что идет сейчас работа над бюджетом. И во время принятия идут забастовки. С одной из таких забастовок мы столкнулись в городе. Депутаты посещают заседания в год 20 раз. Находятся в историческом здании, специально построенном для этого. Заседают мало, возможно, поэтому и митинги, — предположил Николай Панков.

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Обсуждались и вопросы противодействия коррупции. В частности, спикеры заявили о необходимости реформ в Европарламенте и о том, что борьба с коррупцией должна быть одинаково бескомпромиссной во всех странах G 20.

- Замечают, коррупция разлагает демократию. 2,6 трлн долларов теряются из мировой экономики, — отметил Николай Панков.

Также участники форума поделились опытом работы и обсудили проблемы современной журналистики.

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- От Совета Федерации выступает Ильяс Умаханов. Необходим обмен опытом работы законодателей. Пример опыта работы Российского парламента — интернет-ресурс и телевидение. Рассказал о том, что транслируются все сессии... Парламентарии затронули и вопросы журналистики. Много нареканий было высказано по существованию «фейковых новостей». Нужно объединение стран, «большая двадцатка» должна найти инструменты защиты демократии от журналистской индустрии, — считает депутат.

Насыщенная разносторонняя повестка форума включала и встречу делегации Госдумы с председателем Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон.

- А впереди еще одна встреча — с турецкой делегацией, — пишет Николай Панков.

Также депутат отметил, что по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина следующий саммит глав парламентов «большой двадцатки» может состояться в Москве.